После оккупации в Буче не было ни света, ни газа, ни воды, ни связи.

Во время оккупации Бучи российскими войсками в городе начались массовые убийства мирного населения. Трупы лежали на улицах неделями и их никто не убирал.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

"Некоторые тела лежали неделями. Видел, как расстреливали людей просто потому, что они оказались не в том месте и не в то время. Людей убивали просто за то, что они рискнули выйти на улицу в поисках еды", - рассказал волонтер.

Он также отметил, что Буча не была готова к оккупации.

"Буча совершенно не была готова к тому, что произошло. По факту после оккупации в Буче не было ни света, ни газа, ни воды, ни связи. Не было ничего. Выживай как хочешь. Если молодежь еще как-то могла пробраться в разграбленный магазин в поисках продуктов, которые еще не украли оккупанты, то со стариками была совсем беда. Без посторонней помощи у пожилых людей просто не было шансов выжить", - отметил Петренко.

В то же время, он не смог ответить на вопрос реально ли было найти в оккупированной Буче медика.

"Я не видел ни одного медика. Может в районе больницы и были, но я там не был. Могу только сказать, что, когда появились на улицах первые трупы их никто не убирал – ни медики, ни ТРО", - рассказал волонтер.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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