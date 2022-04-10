Карта под названием Where do orcs come from? ("Откуда приходят орки?") создана с помощью сервиса Google Maps.

Создана интерактивная карта с адресами российских нелюдей, причастных к "резне в Буче". Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

Как отмечается, карта под названием Where do orcs come from? ("Откуда приходят орки?") создана с помощью сервиса Google Maps.

Ее авторы из Эстонии использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных, а не прописки или фактического места проживания. Такую информацию на сайте ГУР МО разместили о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригад 35-й армии.

Карту вы найдете здесь.

Зверства русских в Буче

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от украниского Генштаба об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов. Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки населенного пункта.

Впоследствии на улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.