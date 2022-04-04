В ведомстве подчеркнули, что каждый украинец обязан знать их имена.

Украинская разведка раздобыла и обнародовала список российских вояк 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча", – говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В силовом ведомстве уверяют, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Со списком российских оккупантов, совершавших зверства против украинского народа в Буче, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах российских нелюдей. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

В минобороны РФ свою причастность отрицают, утверждая, что кадры из Бучи и других городов есть якобы "провокацией радикалов и монтажом".

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