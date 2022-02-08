Для формирования ударной группировки России понадобится немного времени.

На сегодняшний день Россия не сформировала ударную группировку для вторжения в Украину.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в эфире "Свобода слова на ICTV".

Он отметил, что на сегодня риск нападения России на Украину является низким.

"Для того, чтобы осуществить нападение (на Украину - УНИАН) российские вооруженные силы должны сформировать так называемую ударную группировку. Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Пока, по состоянию на сегодня, эти 119 наземного компонента и все остальные не сформировали ударной группировки в каком-то из мест, чтобы осуществить нападение на Украину", - сказал Резников.

Читайте такжеСтало известно, сколько военных находятся вдоль всей границы УкраиныВ то же время министр подчеркнул, что есть серьезная угроза, поскольку Россия при желании сможет сформировать такую ударную группировку.

"И для этого им понадобится до месяца" - добавил Резников.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом с невступления Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.