В частности, соглашением предусмотрено строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, строительство восьми современных ракетных катеров, приобретение двух тральщиков и ракет.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что реализация кредитного соглашения с Великобританией на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов позволит за 2-3 года повысить возможности украинского флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Министр поблагодарил парламент за ратификацию кредитного соглашения с Великобританией, средства от которой пойдут на развитие Военно-морских сил Украины.

"Ратификация соглашения запустит практическую фазу его выполнения, а Министерство обороны активно уже готовится к этому", - сказал Резников.

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В частности, по его словам, всю прошлую неделю в Одессе продолжались переговоры с британской стороной и согласовывались детали четырех контрактов, связанных с этим рамочным соглашением.

"Они касаются строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, строительство восьми современных ракетных катеров, приобретение двух тральщиков и ракет. Реализация этого соглашения позволит за два-три года существенно повысить возможности украинского флота", - сказал Резников.а

Что предшествовало

12 ноября 2021 года в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз.

Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который будет предоставлен Украине Великобританией на 10 лет.

27 января Верховная Рада ратифицировала это соглашение с Британией о выделении кредита на развитие ВМС Украины.

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