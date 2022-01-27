Кредит должен быть предоставлен Украине на 10 лет.

Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно кредита на 1,7 млрд фунтов как официальной поддержки развития возможностей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №0143 проголосовали 275 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра обороны Александр Полищук отметил, что соглашение заключили 12 ноября 2021 года в Лондоне.

"Положениями рамочного соглашения предполагается начать реализацию государственных инвестиционных проектов по закупке и совместному производству двух противоминных кораблей, их доставке и обслуживанию, совместному строительству восьми ракетных катеров и фрегата, доставке и модернизации систем вооружения на существующих судах, консультативной и технической поддержке строительства военно-морской инфраструктуры", - сказал Полищук.

По его словам, принятие законопроекта дает основания для подготовки кредитных соглашений и контрактов с британскими поставщиками в соответствии с условиями рамочного соглашения.

"Этот законопроект направлен на реализацию задач по переоснащению Вооруженных сил новым и модернизированным вооружением, которое позволит эффективно выполнять задачи, стоящие перед Военно-морскими силами по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей", - добавил он.

Читайте такжеУкраина планирует взять минимум $3 миллиарда кредитов для стабилизации финсистемыКак сообщал УНИАН, 12 ноября 2021 года в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз.

Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который будет предоставлен Украине Великобританией на 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: