Этот день стал одним из самых сложных для украинского министра и других членов делегации.

Министр обороны Алексей Резников признался, что во время поездки в Минск в первые дни войны на переговоры с россиянами члены украинской делегации не были уверена, что вернется домой.

Как заявил министр в интервью испанскому изданию Larazon, переговоры стали для него худшим день и самым сложным решением.

"Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к русским – УНИАН). И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая бесполезна. Это было ужасно - пожать руку врагу. Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что в первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой", - рассказал министр.

Украинцы против переговоров с РФ

Несколько раундов переговоров по данным соцопроса Центра Разумкова, 72% украинцев считают, что сейчас не надо начинать переговоры с Россией для достижения мира.

Согласно данным опроса, по сравнению с сентябрем-октябрем 2022 года, доля тех, кто считает, что переговоры нужно уже проводить, стала еще меньше (13%), а тех, кто с этим не согласен, выросла до 72%.

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