24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

США считают, что российский крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептуна".

Об этом в комментарии Reuters сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

По его словам, среди россиян были погибшие, хотя их точное количество неясно.

Как писал УНИАН, Россия подтвердила гибель в пожаре на судне капитана флагмана Антона Куприна.

В то же время, по данным украинской морской охраны, эвакуацию экипажа "Москвы" не удалось провести из-за шторма.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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