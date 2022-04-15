Спасательную операцию провести оккупантам не позволили погодные условия.

Россиянам не удалось эвакуировать экипаж из подбитого Украиной крейсера "Москва", затонувшего в Черном море после попадания в судно двух ракет "Нептуна".

Об этом сообщила пресс-секретарь морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк на брифинге 15 апреля.

Спасательную операцию провести оккупантам не позволили погодные условия.

"Попадание привело к детонации боекомплекта - и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезные, что боеспособность корабля утеряна", - рассказала Гуменюк.

Авария на крейсере "Москва" возле Одессы: что известно

По информации украинского командования, крейсер "Москва" был подбит двумя ракетами" Нептуна " в Черном море недалеко от Одессы.

В результате попадания на судне произошел пожар.

Минобороны РФ отрицает уничтожение корабля, однако признается в нанесенном вреде. Пентагон, в свою очередь, пока не установил обстоятельства возгорания на "Москве", хотя подтверждал по меньшей мере один взрыв на крейсере.

Эксперты считают, что на судне могли содержаться ракетные боеголовки.

По данным США, поврежденный корабль двигался в сторону Севастополя на ремонт.

Вечером, 14 апреля, Россия признала, что судно пошло на морское дно.

Вас также могут заинтересовать новости: