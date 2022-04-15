Сообщается, что он умер во время пожара после взрыва.

Информация, которая витала в Сети на протяжении всего сегодняшнего дня, подтвердилась — капитан крейсера "Москва" погиб в результате уничтожения корабля.

Как передает Госпогранслужба Украины, о смерти Куприна Антона Валерьевича сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В официальном сообщении сказано, что капитан погиб "во время взрыва и пожара на борту бывшего флагмана черноморского флота РФ". Минобороны якобы было "потрясено этой печальной новостью".

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

Два дня назад в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате удара корабль получил повреждения, загорелся, а впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

По словам пресс-секретаря морской охраны ГПСУ Натальи Гуменюк, шторм на Черном море не позволил провести спасательную операцию и эвакуировать экипаж.

Эксперты считают, что на судне могли содержаться ракетные боеголовки.

Справка УНИАН. "Москва" — российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", а позже был переименован в "Москва". 24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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