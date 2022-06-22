Разрушений увеличилось, в частности в жилых кварталах старых районов города.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, уничтожая жилые кварталы. Однако местное население отказывается от эвакуации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава районной гражданской администрации Александр Стрюк.

По его данным, по состоянию на сегодня в городе остается 7-8 тысяч мирных жителей. Других уже депортировали на ранее оккупированную территорию Луганщины.

Мирные жители прячутся в бомбоубежищах "Азота". Украинские военные подвозят им еду и медикаменты. В то же время людей трудно убедить оттуда эвакуироваться.

Глава РЦА подчеркнул, что разрушений в Северодонецке стало больше – часть кварталов в старых районах города в последние дни повреждена очень серьезно.

Как сообщал УНИАН, враг дважды открывал огонь по заводу "Азот" в Северодонецке, повреждены территорию очистных сооружений. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

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