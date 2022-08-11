Представитель МИД подчеркнул, что российские агрессоры осуществляют геноцид против украинского народа, а от последствий агрессии страдает весь мир.

Проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины сделает невозможным возобновление переговорного процесса с Москвой.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом заявил спецпредставитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх во время чрезвычайной сессии Совета Лиги арабских государств.

Он подчеркнул, что российские агрессоры осуществляют геноцид против украинского народа, а от последствий агрессии страдает весь мир, обостряются кризисные явления, что угрожает политической стабильности отдельных стран.

По словам дипломата, Россия использует вопросы продовольственной безопасности как орудием давления на международное сообщество, а Украина является надежным партнером в решении продовольственных проблем.

Война в Украине:

Россияне планируют провести "референдумы" на временно захваченных территориях юга до конца сентября. Чаще всего упоминается середина месяца.

При этом в Офисе президента заявили, что агрессору не удастся удержать регионы, где планируется проведение псевдореференедумов. Однако оккупанты продолжают собирать личные данные.

Они раздают пенсионерам по 20 тысяч рублей, а взамен требуют персональную информацию. Остальных граждан тоже пытаются "купить", но за более скромную сумму.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в случае проведения "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

11 августа 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что оккупанты планируют во время "референдума" ходить по домам и собирать голоса.

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