На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти начали проведение так называемых "референдумов" о присоединении этих территорий к РФ.

Россияне ограничили выезд жителям большинства оккупированных населенных пунктов Украины.

Об этом спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун сообщил в видеообращении, обнародованном Генштабом в Facebook.

"Жителям большинства населенных пунктов на временно захваченных территориях ограничили выезд с целью их участия в так называемых "референдумах" и дальнейшей подготовки мужчин призывного возраста к принудительной мобилизации в оккупационные войска", - сказал он. Видео дня

Штупун напомнил, что на временно захваченных и оккупированных территориях Украины оккупационные власти начали проведение так называемых "референдумов". Работники так называемых "избирательных комиссий" проводят активную агитацию для привлечения максимального количества местных жителей к фейковому голосованию.

Псевдореферендумы россиян на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Сегодня, 23 сентября, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области уже началось "голосование" - россияне с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров также заявил, что в оккупированном городе вооруженные российские захватчики вместе с коллаборантами ходят по домам местных жителей. Напуганным людям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

Также для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

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