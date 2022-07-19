Он рассказал, какое вооружение вскоре получит Украина.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к российским военнослужащим.

"Приободрить" оккупантов он решил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Ребята, вам писец в любом случае. С юга или востока, с центра, с запада откуда угодно. Готовьтесь со всех сторон. Потому что 12 "Цезарей" вас там "кхм" в хвост и в гриву. Сейчас приедет еще шесть и на треть эта сила увеличиться. "Цезарь" - это идеальное средство для контрбатарейной борьбы, самая удачная гаубица для этих целей.

Он напомнил, что украинские военнослужащие уже начали полевые учения на немецких зенитных установках "Гепард".

"Это такой зенитный танк хитрый. Немножко приголубим вашу армейскую авиацию фронтовую. И это все в совокупности нависает зловещим облаком. Это облако накапливается и скоро бросит свою тень туда, где вы решили проводить референдум и присоединять это к "великой матушке России", - сказал он.

Также он напомнил, что украинские пехотинцы сейчас находятся на учениях в Великобритании.

"Ждите, хлопцы. У вас есть еще иллюзия разбега, иллюзия взятия Северска, Бахмута, Славянска и Краматорска. Эти иллюзии вам отольются кровавыми слезами. Поэтому прошу, стирайте свои войска бестолковыми наступлениями на нашу оборону, мы ждем с нетерпением монета, когда ваше командование скажет: "Все, дальше не можем". И вот тут-то начнется", - подчеркнул Арестович.

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