Он считает, что российского президента к этому подтолкнули военачальники.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, с чем связан визит российского президента Владимира Путина в Иран.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Иран, в отличие от "матушки России" путинской, успел создать военное производство, вплоть до спутников. Судостроение, танкостроение, самолётостроение. Это с учетом, что они под санкциями 20 с лишним лет. И они могут поставить БПЛА, по которым путинский режим залажал и теперь выгребает по полной", - сказал Арестович.

Он напомнил, что в последнее время в военных чатах и форумах раздаются "стоны" о том, как Россия упустила вопрос с обеспечением беспилотниками.

"Видно достигло такого уровня, что лично Владимир Владимирович поехал обеспечивать эти беспилотники. Представляешь, до чего дожилась путинская Россия. Президент огромной страны с немеренным промышленным потенциалом едет добывать какие-то там БПЛА, модели которых клепает китайский завод в деревне", - отметил советник главы Офиса президента.

"Ему его военачальники сообщили, что возможности по массированию артиллерией, а это главный ключ к успеху войск РФ, стали подвешены в воздухе, потому что "Химарсы" выносят склады и снабжение. Эффективность контрбатарейного огня падает, потому что радары зашли. Украинская армия почти в каждом взводе имеет по два беспилотника, соответственно точность разведки и наведения у нас очень высока", - подчеркнул он.

По его словам, проблема российских БПЛА "Орлан" заключается в их количестве.

"Их очень много, они склепаны на коленке. И как их не сбивай, они все равно висят, ведут разведку и позволяют наводить артиллерию", - отметил Арестович.

Ранее военный эксперт заявил, что Путин перебрасывает в Украину спецназ для охоты на HIMARS.

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