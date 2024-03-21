Добровольцев спросили, где они берут оружие для своих вылазок в Россию.

Российские повстанцы заявили, что во время рейдов на территорию России используют трофейное вооружение и технику украинского производства.

"На территории Украины мы военнослужащие украинской армии. Когда мы идем на территорию России, то мы уже не военнослужащие ВСУ, мы - граждане РФ, которые взяли оружие в руки. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофейное. Также в нашем распоряжении есть различная техника украинского производства", - сказал представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский на пресс-конференции.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин призвал "не недооценивать возможности современных военторгов".

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"Как вы знаете, еще с 2014 года в современном военторге можно купить стрелковое оружие, танки, РСЗО. У нас такие возможности появились, чем мы, конечно, пользуемся. Теперь в распоряжении РДК есть замечательный грузовик "Ахмат". Пользуясь случаем, передаю благодарность руководству Чеченской республики за этот невольный подарок, которые они нам сделали", - добавил он.

Операция повстанцев на территории Россиии:

Как известно, 12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли на территорию страны-агрессора, объявив о начале ограниченной спецоперации.

Бойцы призывали россиян присоединяться к ним для борьбы с путинским режимом. Больше недели сообщалось о боях с российскими войсками.

После выборов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в семь населенных пунктах ограничат въезд и установят блокпосты. СМИ писали, что в школах до конца недели ввели каникулы.

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