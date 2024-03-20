Одна из целей рейда российских повстанцев на территории РФ - создать демилитаризованную зону, убежден военный эксперт Александр Мусиенко.

Рейд Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей достиг определенных целей, но некоторые из них - еще в процессе реализации

"Цель была продемонстрировать, что эти люди (повстанцы - ред.) есть и они никуда не исчезли, это во-первых. Во-вторых, что их количество увеличивается. На этот раз участниками рейда также стали и Сибирский батальон и добровольцы из Чечни. Третье - это надо было продемонстрировать жителям приграничных областей, что России абсолютно безразлично на них", - сказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

Он также добавил, что после рейда Путин впервые признал, что в России идет гражданская война.

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"Кроме того, Путин занервничал, он заметил этих людей. После так называемых выборов на пресс-конференции он сравнил повстанцев с власовцами. А кто такие власовцы? Это красноармейцы, которые перешли на сторону Верхмахта. Таким образом Путин едва ли не впервые признал, что это не украинские ДРГ, граждане РФ. И он признал, что это признаки гражданской войны", - говорит Мусиенко.

По словам эксперта, операция российских повстанцев имеет политический и военный аспект: "Если говорить о военном, то мы видим, что наносят удары дронами по военным объектам на территории Белгородской области. Россия запаниковала, потому что началась эвакуация населения. Уничтожается личный состав врага, техника, пополняется обменный фонд", - объясняет Мусиенко.

Эксперт также сказал, что одной из конечных целей этого рейда может быть создание демилитаризованной зоны на территории РФ, которая не позволит российским войскам обстреливать Сумскую и Харьковскую область из артиллерии и минометов.

"Это сложно, но я думаю, что это задача на будущее", - подытожил эксперт.

Рейд российских повстанцев на территорию РФ: что надо знать

Рейд российских повстанцев из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона начался незадолго до начала выборов президента РФ и продолжается по сей день.

Одной из целей этого рейда, по словам бойца РДК, является заставить РФ перебросить часть войск с фронта в Украине на защиту собственных границ.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинская разведка помогает российским повстанцам со свержением режима в РФ.

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