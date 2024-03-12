В частности, 930 многоэтажных домов полностью разрушены.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, сколько домов российские оккупанты разрушили в городе. В комментарии ТСН Бойченко отметил, что город разрушен, каждое второе здание, которое было в Мариуполе, разрушено.

"Две тысячи многоэтажных домов. 930 - они полностью разрушены. Уже 600 домов они убрали. Сначала они разбирали завалы, доставали оттуда людей. А сегодня они даже этого не делают", - сказал он.

В сюжете со ссылкой на Бойченко также отмечается, что около 6 тыс. домов российские захватчики разбили в частном секторе города.

По словам Бойченко, город - сплошная руина, и ситуация там - ужасная. Но в Мариуполе сейчас живет около 150 тыс. человек. Многие из них вернулись в оккупацию из эвакуации.

При этом россияне целенаправленно завозят в город жителей депрессивных регионов России. Якобы для восстановления, а на самом деле - для ассимиляции местных. Они приезжают семьями, занимают дома погибших и переселенцев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения "Оскара". В номинации "Лучший документальный фильм" награду получила лента "20 дней в Мариуполе" украинских журналистов Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степаненко.

В фильме рассказывается о 20 днях в Мариуполе, которые провел там Чернов вместе со своими коллегами после начала полномасштабного вторжения России. Уже на 21 день войны журналистам удалось выехать из Мариуполя по гуманитарному коридору.

Также лента получила премии BAFTA и Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской ленты на "Оскаре", отметив, что более двух лет назад Россия жестоко атаковала Мариуполь.

Он отметил, что "20 дней в Мариуполе" - это фильм, который показывает правду о российском терроризме, и поблагодарил всех журналистов в мире, которые понимают важность освещения правды об украинской борьбе и рассказывают ее.

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