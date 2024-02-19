По его словам, спасти город было невозможно с тем количеством сил, что были.

Спасти Мариуполь от захвата было невозможно. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк, который на момент начала полномасштабной войны России с Украиной возглавлял операцию Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

"Удалось выйти (в город - УНИАН), потому что мы получили удар с запада. Пройдя перешеек, мощная группировка вышла в тыл нашим подразделениям. Мы сумели перегруппировать (свои силы - УНИАН), но все равно те силы и средства не способны были остановить такую армаду, которая пошла на нас. Они перерезали основную дорогу и группировка осталась в окружении. Мы немедленно начали проводить мероприятия для создания группировки, чтобы пробить этот коридор. Я вывел 95-ю бригаду (95 ОДШБР - УНИАН), сделав перегруппировку, и начал ее готовить для проведения контрудара", - рассказал Павлюк.

По его словам, группировка, которая была в Мариуполе, сковала, наверное, "все, что было способно воевать и идти дальше".

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"По сути группировка Мариупольская спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря. Ударную мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину. Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась", - вспомнил генерал.

Он рассказал, что харьковская группировка была остановлена, а россияне остановились и началась позиционная оборона.

"Где-то с середины марта мы стабилизировали линию и перешли к позиционной обороне. Уже никаких прорывов, таких больших не было. Это позволило провести перегруппировку, доукомплектовать свои войска и дальше держать эту линию. Самое главное - это дало возможность сковать огромные силы противника вокруг восточной группировки войск", - рассказал Павлюк.

По его мнению, спасти Маруполь было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10.

"Поэтому для прорыва мне нужно было 3-4 бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада и то неполная, которую я снял с переднего края", - сказал он.

Сбивание российского самолета под Мариуполем - что известно

По неподтвержденным пока данным, над Мариуполем 19 февраля ликвидирована воздушная цель.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе раздавались взрывы: "Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе с. Рыбацкое... какой прекрасный понедельник", - отметил он.

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