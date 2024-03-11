Фильм "20 дней в Мариуполе" показывает правду о российском терроризме.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе" на кинопремии "Оскар". Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Более двух лет назад Россия жестоко атаковала Мариуполь. "20 дней в Мариуполе" - фильм, который показывает правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины", - отметил президент.

Также он поблагодарил всех журналистов в мире, которые понимают важность освещения правды об украинской борьбе и рассказывают ее.

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"Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор удерживают в нечеловеческих условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города", - подчеркнул Зеленский.

Президент благодарит каждого и каждую, кто распространяет правду об этой войне, о храбрости наших людей и о боли украинского народа.

"Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь", - отметил президент.

Фильм "20 дней в Мариуполе": что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения "Оскара". В номинации "Лучший документальный фильм" награду получила лента "20 дней в Мариуполе" украинских журналистов Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степаненко.

В фильме рассказывается о 20 днях в Мариуполе, которые провел режиссер Мстислав Чернов вместе со своими коллегами после начала полномасштабного вторжения РФ. Уже на 21 день войны журналистам удалось выехать из Мариуполя по гуманитарному коридору.

Также лента получила такие премии, как BAFTA и Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

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