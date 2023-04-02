Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские военные уничтожили технику оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал мощь украинских защитников. Военные работали с британской гаубицей L119

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119", - говорится в сообщении Залужного в Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВСУ уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом и миномет 2В9 "Васильок". На обнародованных кадрах четко видно, как четко работают защитники Украины по позициям россиян.

Видео дня

Стоит отметить, что эффективная рабочая дальность стрельбы L119 составляет от 11 до 14 километров обычными снарядами и до 19 км активно-реактивными.

Ситация на фронте по состоянию на 1 апреля - что известно

Общие потери россиян в живой силе по состоянию на 1 апреля составили почти 174 тысячи человек. Кроме того, уничтожено тысячи единиц военной техники, в частности прошедшие сутки были урожайными на артиллерию.

В Генштабе ВСУ отметили, что по состоянию на 18:00 субботы украинские военные отбили более 50 атак российских оккупантов на самых горячих направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: