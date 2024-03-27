Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал самый абсурдный фейк, который против него создавала российская пропаганда.
"На мой взгляд, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили. Появились фото, где я вместе с послом Японии, тогда они (россияне - УНИАН) его разобрали, в сети распространили фото с такими приписками: "Здесь у него такой наклон", "Здесь нет тени", - рассказал Буданов во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024.
Руководитель ГУР напомнил, что тогда российская пропаганда активнее всего разгоняла две версии. По первой из них, Буданов якобы "еле живой, в корсете", "его просто как мумию держат, поддерживают, чтобы не упал". По второй версии, на фото якобы голограмма, а не собственно шеф украинской разведки.
Российские фейки о Буданове
Несколько месяцев назад российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".
18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.
19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.