Глава ГУР неоднократно становился объектом пропагандистских атак россиян.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал самый абсурдный фейк, который против него создавала российская пропаганда.

"На мой взгляд, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили. Появились фото, где я вместе с послом Японии, тогда они (россияне - УНИАН) его разобрали, в сети распространили фото с такими приписками: "Здесь у него такой наклон", "Здесь нет тени", - рассказал Буданов во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024.

Руководитель ГУР напомнил, что тогда российская пропаганда активнее всего разгоняла две версии. По первой из них, Буданов якобы "еле живой, в корсете", "его просто как мумию держат, поддерживают, чтобы не упал". По второй версии, на фото якобы голограмма, а не собственно шеф украинской разведки.

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Российские фейки о Буданове

Несколько месяцев назад российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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