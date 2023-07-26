Дрон может выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану флота и боевые миссии.

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5.

Как сообщает "Промышленный портал", MAGURA V-типа – это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, который может выполнять широкий спектр таких задач как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

Гидродинамический корпус V5 позволяет ему передвигаться скрыто с превосходной маневреностью. Его высота над ватерлинией должна составлять всего 50 сантиметров. Дрон может развивать до 42 узлов, имеет дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 килограммов.

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"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в суровых условиях", – заявляют разработчики.

Украинские дроны

В марте 2023 года Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов.

Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Пока Кабмин налаживает документальные нюансы, на фронте уже испытывают один из отечественных дронов.

Речь идет о Punisher или "Каратель". К началу широкомасштабного вторжения в 2022 году БПЛА совершил около 120 миссий. Это самый маленький и легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

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