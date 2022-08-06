По словам Бартоша Чихоцкого, из-за отсутствия дальнобойного оружия, Украина никак не могла помочь бойцам в окруженном городе.

Ранние поставки РСЗО HIMARS позволили бы предотвратить мариупольскую катастрофу. Украина получила бы средство для нанесения ударов по вражеским группировкам в районе города.

Такое мнение выразил посол Польши Бартош Чихоцкий в интервью изданию Polska Times.

"Мы прекрасно понимаем, что, если бы HIMARS дошли до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены наблюдать за трагедией своих товарищей", — заявил Чихоцкий.

В том же интервью посол Польши выразил уверенность в победе Украины, если помощь от Запада продолжится. Сейчас — это лишь вопрос времени, жертв и масштабов разрушений.

"Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина, истекая кровью, в конце концов побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности возле наших границ. Или мы сейчас приложим еще больше усилий, ускорим эту победу и в результате сократим период восстановления", — добавил Чихоцкий.

Напомним, посол Польши также сообщил, что ранее ни одна держава НАТО не получала такой помощи, как Украина, хотя она и не входит в Альянс. Речь идет о количестве техники и обучении солдат.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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