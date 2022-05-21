26 апреля на авиабазе "Рамштайн" министры обороны почти 40 стран начали коллективную группу поддержки Украины, цель которой – удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

Во время второй встречи министров обороны около 40 стран, которая вскоре состоится в онлайн-формате, будут проанализированы дальнейшие потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

В частности, глава оборонного ведомства сообщил, что провел еще один разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Мы обсудили текущие усилия украинской армии по отпору вооруженной агрессии России. Мы также обсудили предстоящую встречу в онлайн-формате "Рамштайн-2", на которой мы оценим потребности украинской армии", - рассказал Резников.

Также в Пентагоне сообщили, что встреча состоится онлайн в понедельник, 23 мая.

"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Министр присоединится с Пентагона", - заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

Кирби также рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин уже известил украинского министра обороны Алексея Резникова о запланированной встрече. Также отмечается, что стороны обсудят вид и объемы дальнейшей военно-технической помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была основана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные потребности украинской армии.

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