Во время второй встречи министров обороны около 40 стран, которая вскоре состоится в онлайн-формате, будут проанализированы дальнейшие потребности Вооруженных сил Украины.
Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
В частности, глава оборонного ведомства сообщил, что провел еще один разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.
"Мы обсудили текущие усилия украинской армии по отпору вооруженной агрессии России. Мы также обсудили предстоящую встречу в онлайн-формате "Рамштайн-2", на которой мы оценим потребности украинской армии", - рассказал Резников.
Также в Пентагоне сообщили, что встреча состоится онлайн в понедельник, 23 мая.
"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Министр присоединится с Пентагона", - заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Кирби также рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин уже известил украинского министра обороны Алексея Резникова о запланированной встрече. Также отмечается, что стороны обсудят вид и объемы дальнейшей военно-технической помощи Украине.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была основана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные потребности украинской армии.
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