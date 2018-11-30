Секс-скандал вокруг студентки: политтехнолога Петрова взяли под домашний арест

Прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой залога в 48 млн гривень.

Печерский районный суд Киева избрал политтехнологу Владимиру Петрову, которого подозревают в организации секс-скандала со студенткой и заместителем начальника Департамента защиты экономики Александром Варченко, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, суд проходил в закрытом режиме.

В отношении Петрова прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой залога в 48 млн гривень, однако суд ограничился домашним арестом.

Учитывая то, что суд проходил в закрытом режиме, адвокаты не обнародовали журналистам никаких подробностей: кто являются потерпевшими по данному делу, о каком именно известном журналисте говорится как о потерпевшем, о котором вчера, 29 ноября, сообщала прокуратура. Также они не сообщили, какой статус у заявительницы Натальи Бурейко. Адвокаты Петрова только заметили, что на суде прокуроры не предоставили аргументов относительно закрытости судебного заседания.

Напомним, сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения блогеру Александру Барабошку в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривень.

Барабошко после избрания ему меры пресечения доставили в следственный изолятор. Его защитники заявили журналистам, что пока не знают, будут ли внесены за него 3 млн грн залога.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Наталья Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью. Она утверждала, что Варченко якобы узнал о ней все, включительно с адресом ее близких и номерами телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

В свою очередь Варченко заявил, что стал жертвой «информационной атаки», и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Читайте такжеПо делу о секс-скандале вокруг студентки задержали известного политтехнолога – СМИ (видео)

По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). В дальнейшем Бурейко в Facebook написала, что ей угрожал не Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации, а она якобы стала жертвой мошенников. После этого дело по заявлению студентки передали в военную прокуратуру.

29 ноября в Генеральной прокуратуре подтвердили проведение обысков и задержание политтехнолога Петрова в рамках расследования дела по заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко. В ГПК отметили, что следственное управление УСБУ в Киеве и области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушения тайны переписки, телефонных разговоров и т.п., воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).

В рамках расследования этого производства Главной военной прокуратурой задержан Петров по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и т.п.) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). В Генпрокуратуре добавили, что одним из пострадавших в результате совершения указанного преступления является "известный украинский журналист". Также в Киеве после проведенного обыска в рамках расследования этого дела задержали и блогера Барабошко.