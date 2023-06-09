Встреча состоится в столице Бельгии Брюсселе.

Очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн") состоится на следующей неделе, 15 июня. Это будет уже 13-е заседание группы

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге, уточнив, что встреча состоится в столице Бельгии Брюсселе.

Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин снова отправится на следующей неделе в Брюссель, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проведут 15 июня совещание Контактной группы по вопросам обороны Украины, а затем встречу министров обороны стран НАТО 16 июня.

Райдер во время брифинга отказался комментировать возможное начало украинского контрнаступления, отметив лишь, что Минобороны США известно об активизации боевых действий в Украине.

"Когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, лучше оставить это украинцам", — сказал он.

Также Райдер отметил, что США пока не наблюдают прибытия значительного подкрепления российских войск в преддверии украинского контрнаступления.

Заседания "Рамштайн"

12-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-12") состоялось 25 мая и было, в частности, посвящено "авиационному" вопросу. Так, министр обороны США Ллойд Остин объявил о том, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшие недели. Также было объявлено о создании коалиции по подготовке украинских пилотов, которую возглавят Дания и Нидерланды.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявлял, что по итогам предстоящего "Рамштайна" будут конкретные решения по самолетной коалиции, в частности, ряд стран, имеющих F-16, предложат нашим пилотам переподготовку, а другие государства смогут профинансировать поддержку процесса этого обучения.

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