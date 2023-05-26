Разговоры вокруг передачи Украине западных истребителей "начинают обрастать конкретикой", отметил внештатный советник министра.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-13") пройдет ориентировочно через три недели, сообщил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

Он отметил, что ряд стран, имеющих F-16, предложат нашим пилотам переподготовку. Еще часть государств сможет профинансировать поддержку процесса этого обучения.

Таким образом, разговоры вокруг передачи Украине западных истребителей "начинают обрастать конкретикой".

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В то же время основной акцент сейчас на наземные средства - от ПЗРК до комплексов, которые способны сбивать "баллистику". Копытько подытожил, что одного безопасного "купола" с ПВО над Киевом недостаточно, и удар по Днепру 26 мая это продемонстрировал.

Рамштайн-12 - главное

12-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12") было, в частности, посвящено "авиационному" вопросу - по обеспечению Украины западными истребителями.

Так, например, Запад определился с подготовкой украинских пилотов на F-16 в Европе. В ближайшие недели союзники Украины обещают разработать основы для профессиональной подготовки украинских пилотов. Тогда как Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке летчиков.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что эту войну Россия не выиграет, однако усомнился и в способностях ВСУ прогнать оккупантов в ближайшее время.

На этом же заседании Милли также подчеркнул на дорогостоящем содержании F-16. По его мнению, установить контроль над воздушным пространством самым быстрым и дешевым способом можно с суши, развивая эффективную интегрированную систему противовоздушной обороны, которая будет способна перехватывать вражеские цели на низких, средних и дальних высотах.

На это министр обороны США отметил, что никто не должен удивляться, что стоимость поддержания и обслуживания истребителей F-16 будет дорогой. Он добавил, что не каждая страна имеет истребители F-16, но могут выделить средства.

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