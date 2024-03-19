Министр обороны Германии считает, что дебаты о поставках ракет Taurus могут нанести вред.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что во время дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus для Украины, нельзя оставлять без внимания насущные оборонные потребности Киева. По его словам, достаточное количество артиллерийских снарядов, ракетная артиллерия большей дальности и противовоздушная оборона являются более важными вопросами. Об этом он сказал в эфире радио Deutschlandfunk, передает Tagesschau.

"То, что секретная информация просочилась с заседания, является частью этой какофонии. Каждый пытается своим поведением сделать себе имя, каким-то образом сыграть свою игру", - ответил он, критикуя то, что данные из тайного заседания Комитета по вопросам обороны стали всем известны.

Также министр предостерег от вреда относительно дебатов в вопросе поставки Taurus.

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"Во-первых, эта дискуссия месяцами доводилась до крайностей. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были дойти до того, чтобы исключить ее раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других сферах является более важной", - добавил Писториус.

Вопрос ракет Taurus для Украины: что известно

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно уговаривает Шольца доставить в Украину Taurus. В издании Der Spiegel рассказали, что Германия может предоставить Киеву Taurus, не пересекая "красных линий" канцлера Шольца.

"Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока что министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца", - говорилось в материале.

Также сообщалось, что подавляющее количество немецких депутатов в Европарламенте поддержали резолюцию о передаче Украине ракет Taurus, однако в Германии Бундестаг отклонил подобную резолюцию.