Один из вариантов - передача крылатых ракет британцам, которые предоставят их украинцам при условии сохранения немцами контроля над их размещением и целями.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить канцлера Олафа Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, Бербок тайно работает над планом, как Германия может отправить Taurus в Украину, не пересекая "красных линий" Шольца.

"Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока что министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца", - говорится в статье.

Отмечается, что одной из проблем является вопрос контроля - "куда целиться, куда стрелять и куда попадать", и этот контроль невозможен без немецких солдат. При этом, по словам экспертов, крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью Бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования.

"Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров", - пишет СМИ.

Авторы материала отмечают, что если Германия хочет развернуть Taurus с его особыми преимуществами, немецкие солдаты должны по крайней мере помогать в планировании миссий. Но Шольц отрицает этот вариант.

"В качестве альтернативы Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте - вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу", - констатирует издание.

Передача Taurus Украине - последние новости

Накануне Бундестаг провалил голосование по передаче крылатых ракет Taurus Украине. За соответствующее решение проголосовали лишь 190 немецких парламентариев, тогда как против выступили 495, пятеро - воздержались.

Как отметили немецкие СМИ, перед голосованием лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал заморозить войну в Украине, при этом глава МИД страны Анналена Бербок "ошеломленно слушала его заявления".

Ранее Бербок поддержала обмен британских ракет Storm Shadow на Taurus для Украины. Она напомнила, что такой "кольцевой обмен" уже использовался в качестве косвенной формы оказания военной помощи в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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