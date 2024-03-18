По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, Германия может не передавать Taurus, а просто направить деньги на производство Storm Shadow/SCALP.

Никаких дополнительных выгод немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus по сравнению с англо-французскими Storm Shadow/SCALP не дают, это параллельные разработки. Об этом сказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телемарафона, комментируя ситуацию с передачей Украине Taurus.

"Никаких дополнительных выгод Taurus не дают, они стали просто максимально заполитизированными. Из-за политических разборок в самой Германии. Таурус - это та же тактическая крылатая ракета, которая предназначена для поражения тех же целей, имеет практически ту же дальность, ту же систему наведения, ту же по принципу действия боевую часть с одинаковым размером. Она не дает никаких дополнительных выгод по сравнению с Storm Shadow/SCALP", - пояснил Катков.

Он добавил, что это были параллельные разработки.

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Эксперт отметил, что ракеты Storm Shadow/SCALP уже хорошо известны в Воздушных силах Украины и уже интегрированы под конкретные носители в виде Су-24М.

"Если будет принято решение о передаче Taurus, то есть слитый перехват разговоров командующего воздушными силами Бундесвера, и он говорил, что в случае принятия решения будет еще 8 месяцев только на то, чтобы восстановить эти ракеты и затем передать. Потому что в боеспособном состоянии их 150 единиц. Есть еще вопрос обучения, которое может занять месяцы, и мы знаем, как немцы любят учить максимально долго и тщательно. Есть вопрос обучения не только пилотов, техников, но и тех, кто будет прокладывать полетное задание для этой ракеты... И наконец, вопрос в количестве ракет. Разговоры идут, что можно восстановить 50 ракет двумя партиями и 8 месяцев на это", - отметил Катков. Он отметил, если Германия не хочет передавать Taurus - это можно понять, потому что для нее Taurus - это все дальнобойное оружие, которое у нее есть.

"150 боеспособных ракет на бумаге по состоянию на лето 2023 г. на весь Бундесвер. Больше ничего нет", - отметил Катков.

"Так лучше, на мой взгляд, Шольц направил бы деньги на производство Storm Shadow/SCALP. Потому что их производит та же компания, что и производит Taurus", - резюмировал он.

Ракеты Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, 13 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил категорическое нежелание передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. На следующий день Бундестаг провел голосование за резолюцию о передаче Украине этих ракет. В результате депутаты от правящей коалиции поддержали позицию своего канцлера и отклонили резолюцию.

Хотя в самой Германии Бундестаг отклонил резолюцию о передаче ракет Taurus Украине, большинство немецких депутатов Европарламента поддержали аналогичную резолюцию.

Журналисты отмечают, что немецкие депутаты, которые на заседании Европарламента в Страсбурге проголосовали за резолюцию о передаче Украине крылатых ракет, представляют как раз правящую в Германии коалицию - партии СДПГ, СвДПГ и "Зеленые".

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