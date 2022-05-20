Глава Николаевской ОВА добавил, что "все в порядке".

Глава Николаевской областной военной администрации заявил о ракетном ударе России по объекту в Одесской области.

Видеообращение по этому поводу он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Есть запах аммиака, но спасатели докладывают, что все в порядке. Концентрация минимальная", – подписал он видео.

На ролике же он заявил:

"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака, это там озеро небольшое рядом. Но ГСЧС докладывает, что все в порядке. Там концентрация минимальная, ничего страшного не будет. Не переживайте, все норм".

Накануне местные паблики в соцсетях сообщали о том, что в Одессе слышали мощный взрыв.

Напомним, 20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар с применением авиации по Одесской области и разрушили туалет на пляже, сообщают в Оперативном командовании "Юг": "Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, раш*сты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма".

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