В Кремле отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G20

Песков заявил, что приглашение Зеленского на встречу в Москву остается в силе.

Пока не определено, поедет ли российский диктатор Владимир Путин на саммит G20 в Майами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Также Песков ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным на полях саммита G20. Он в очередной раз заявил о том, что РФ хочет провести эту встречу в Москве.

"Зеленский, если действительно хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву, приглашение остается в силе", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если его пригласят туда.

"Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, не будет иметь значения то, что именно он скажет главе РФ. Он подчеркнул, что значение будет иметь только результат.

Напомним, что саммит G20 в Майами состоится 14–15 декабря. Согласно информации на официальном сайте саммита, среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина пока что отсутствует.

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