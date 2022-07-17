Сейчас таких пострадавших транспортировали в больницу во Львове, где их состояния стабилизируют и подготовят к дальнейшей эвакуации в Польшу.

Тяжелораненых в результате ракетных ударов в Винницы эвакуируют в Польшу с целью оказания дальнейшей помощи.

Об этом министерство здравоохранения Украины сообщает в Facebook.

"Пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, которые они получили в результате ракетного удара по центру Винницы, окажут медицинскую помощь за рубежом", - говорится в сообщении.

Сейчас таких пострадавших транспортировали в первое территориальное медицинское объединение Львова, где их состояния стабилизируют и подготовят к дальнейшей эвакуации в Польшу. В частности, в первую очередь речь идет о тех, кто имеет сложные ожоговые травмы.

В министерстве отметили, что транспортировка пациентов осуществляется по программе медицинской эвакуации с привлечением бригад Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

В результате обстрела погибли 24 человека, из них 3 детей, обратились за медицинской помощью 202 человека, из которых 68 госпитализированы, в тяжелом состоянии - 14 человек и 4 - в критическом.

17 июля двух раненых вертолетами доставили в ожоговый центр до Львова.

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