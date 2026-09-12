Россия уничтожила склады одного из ведущих поставщиков канцелярии в Украине

Отмечается, что уничтожена продукция таких брендов, как Buromax, Zibi и Buroclean, Bic, Maped, Fellowes, Uni и других компаний.

Российские оккупанты уничтожили склад поставщика канцелярии, товаров для творчества и офисных принадлежностей. Об этом сообщила компания Buromax на своей странице в Facebook 11 сентября.

"В результате вражеских прилетов пострадали наши склады, основная часть товара уничтожена", - говорится в сообщении.

В свою очередь издание Forbes сообщило, что от ударов России пострадали склады компании "Импорт-Офис Украина" - одного из ведущих поставщиков канцелярии и товаров для творчества и официального дистрибьютора известных иностранных компаний. В целом, огонь уничтожил продукцию таких украинских брендов, как Buromax, Zibi и Buroclean, а также товары Bic, Maped, Fellowes, Uni и других компаний.

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"Больно. Не укладывается ни в голове, ни в сердце. Уничтожено то, что мы вместе с командой создавали на протяжении десятилетий. Но мы не сдаемся! Выстоим! Восстановимся!" – заявили основатели компании Вадим Зибров и Оксана Филонова.

В компании заявили, что продолжают работать, а именно аккумулируют ассортимент, который находился в пути и на производственных площадках, восстанавливают операционные процессы и работают над стабилизацией поставок.

При этом продукция Buromax и Zibi доступна в торговых сетях и интернет-магазинах партнеров, но сайты buromax.ua и zibi.ua временно не работают.

Удары России по складам в Украине - последние новости

Армия Российской Федерации систематически уничтожает в Украине склады с продуктами питания, лекарствами и прочими товарами для гражданского населения. Так, 10 сентября РФ нанесла удар по заводу подсолнечного масла "Олейна" в Днепре. Предприятие является американской собственностью, принадлежащей корпорации Bunge.

Кроме того, в этот же день российские оккупанты нанесли удар по складским помещениям торговой сети Varus в Днепре.

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