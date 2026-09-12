Названы видеокарты с лучшим соотношением цены и производительности в 2026 году

При выборе видеокарты важно учитывать не только ее стоимость, но и разрешение монитора, а также тип нагрузки.

Цены на видеокарты в последние месяцы заметно выросли, однако на рынке по-прежнему есть модели, которые предлагают хорошую производительность за свои деньги. Эксперты портала PC Games Hardware обновили рейтинг видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, назвали самые выгодные варианты для игр в разрешениях Full HD и WQHD.

При выборе видеокарты важно учитывать не только ее стоимость, но и разрешение монитора, а также тип нагрузки. Одна модель может оказаться особенно выгодной для игр с классической растеризацией, тогда как другая лучше проявит себя в играх с трассировкой лучей.

Самой выгодной видеокартой для игр с классической растеризацией является Radeon RX 9070. Это ускоритель на архитектуре RDNA 4 с 16 ГБайт видеопамяти, который во многих регионах все еще можно найти по цене, близкой к РРЦ, что редкость в текущих условиях.

Видео дня

На втором месте расположилась Arc B580. При рекомендованной стоимости около 250 евро она заметно дешевле конкурентов вроде RTX 4060 и RX 7600, при этом в ряде сценариев демонстрирует сопоставимую или даже лучшую производительность. Третья строчка досталась Radeon RX 9070 XT, RX 9060 XT 8 ГБ и RX 9070 GRE замыкают пятерку лучших.

В то же время видеокарты Nvidia существенно уступают решениям AMD по показателю "цена за FPS" из-за изменения ценовой политики компании.

Лидером рейтинга с трассировкой лучей стала Intel Arc B580. Также в числе главных рекомендаций экспертов оказались Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Выбор между ними зависит прежде всего от бюджета и желаемого разрешения.

Для недорогой игровой системы с Full HD имеет смысл обратить внимание на Arc B580. Если же нужна более высокая производительность для 2К, особенно с трассировкой лучей, более интересными вариантами становятся Radeon RX 9070 и RX 9070 XT.

Цены на GPU постоянно меняются, поэтому рейтинг отражает ситуацию на сентябрь 2026 года. При этом отдельные краткосрочные скидки эксперты не учитывали – ориентиром служили минимальные цены сразу у нескольких надежных продавцов.

Ранее СМИ обратили внимание, что в Европе цена на самую дешевую версию GeForce RTX 5090 уже превысила 5000 евро. При этом отдельные модели уже приближаются к отметке €5500.

Как УНИАН уже рассказывал, Nvidia не планирует выпускать следующее поколение игровых видеокарт минимум до 2028 года. Вместо этого компания вернула в продажу RTX 3060 5-летней давности.

Вас также могут заинтересовать новости: