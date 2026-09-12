Россия атаковала завод польской компании, производящей сантехнику, – СМИ

В то же время официальных комментариев со стороны компании пока нет.

В ночь на 12 сентября Россия атаковала завод польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области, который производит керамическую плитку и сантехнику. Об этом Forbes Ukraine сообщили очевидцы. При этом официальных комментариев от компании пока нет.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вражеского удара этой ночью произошло возгорание на территории одного из предприятий в Звягельском районе.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

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Стоит отметить, что основной деятельностью Cersanit является производство и дистрибуция продукции, используемой для обустройства ванных комнат и других помещений, а также пространства вокруг дома. Ассортимент включает широкий спектр коллекций керамической плитки, керамики для ванной комнаты, унитазов, крышек для унитазов, мебели для ванной, ванн и арматуры.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 сентября Россия в третий раз за последний месяц атаковала "Запорожсталь" баллистическими ракетами.

Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство.

В результате очередной атаки врага повреждено основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема и сети предприятия, логистическая инфраструктура. Погибших нет. Четверо работников комбината получили травмы различной степени тяжести. Поскольку после предыдущих атак комбинат не работал, угрозы техногенной аварии нет.

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