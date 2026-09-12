Россия скопировала украинское ноу-хау, чтобы не отстать в дроновой войне, – Forbes

Похоже, что даже пехотно-артиллерийская армия России постепенно сокращает традиционную артиллерийскую составляющую.

Россия начала переориентировать часть ремонтных подразделений артиллерии и бронетехники на работу с беспилотниками. Речь идет о создании специальных команд, которые непосредственно вблизи фронта будут ремонтировать, модернизировать и адаптировать дроны к новым условиям боевых действий. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации ссылается на видео, обнародованное Министерством обороны РФ, в котором показана работа военнослужащих ремонтного подразделения 268-го самоходного артиллерийского полка. Подразделение переориентировали с обслуживания артиллерии на восстановление и усовершенствование беспилотников. Как отмечает Forbes, такое изменение может быть связано с сокращением потребности в обслуживании артиллерии и бронетехники. Освободившихся специалистов Россия, по всей видимости, пытается задействовать для поддержки операторов дронов непосредственно на передовой.

Ранее подразделениям, которым требовались изменения в конструкции беспилотников, приходилось либо проходить через традиционную систему централизованного снабжения, либо самостоятельно искать способы модернизации техники. Оба варианта могли отнимать много времени или зависели от наличия соответствующих специалистов и оборудования на месте.

Видео дня

Теперь Москва пытается сократить этот цикл, размещая технические команды рядом с подразделениями, которые непосредственно используют дроны. Как рассказывает автор статьи, такой подход в значительной степени повторяет украинскую практику, при которой операторы быстро сообщают о проблемах, инженеры разрабатывают решения, а новые конструкции испытываются непосредственно в боевых условиях.

Показанное на видео помещение оборудовано как минимум шестью 3D-принтерами FlashForge. По данным Forbes, они используются для изготовления специализированных деталей, адаптеров и других компонентов. Команда поддерживает постоянный контакт с операторами дронов, получает от них информацию о потребностях, изготавливает необходимые элементы, передает их для испытаний и после этого вносит изменения.

Особое внимание, судя по видео, уделяется FPV-дронам с управлением через оптоволоконный кабель. Один из принтеров изготавливал деталь, похожую на корпус для катушки оптоволокна, а в другой части мастерской находилось оборудование для намотки кабеля.

В то же время автор публикации подчеркивает, что такая мастерская не предназначена для массового производства беспилотников. Шесть настольных 3D-принтеров могут изготавливать лишь ограниченное количество деталей, тогда как готовые дроны нуждаются в электронике, двигателях, оптике и других компонентах. Поэтому основная роль таких подразделений заключается не в выпуске большого количества БПЛА, а в быстрой адаптации уже имеющихся систем.

В перспективе Россия может создать сеть подобных мастерских на различных участках фронта. Успешные решения из них можно будет передавать другим подразделениям, ускоряя распространение модернизаций. В то же время Forbes отмечает, что у Москвы могут возникнуть трудности с воспроизведением украинского уровня технологических инноваций: такие российские команды формируются преимущественно из обычного ремонтного персонала, тогда как среди украинских ремонтников много специалистов по программированию, инженерии и робототехнике.

"В результате российские мастерские лучше приспособлены для адаптации существующих технологий, чем для создания принципиально новых", – отмечается в публикации.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия планирует использовать зимний сезон для давления на Украину, нанося удары по энергетике и критической инфраструктуре, чтобы истощить общество. Австрийский эксперт Маркус Райснер считает, что Кремль рассчитывает на холода и морозы как на дополнительный инструмент принуждения к капитуляции.

Эксперт подчеркивает проблемы украинской ПВО, в частности дефицит ракет для Patriot, что может стать слабым местом. В то же время Москва наращивает свои возможности в воздухе и не исключает диверсий или ударов по восточному флангу ЕС. Именно это, вероятно, дает Путину уверенность в том, что Украина капитулирует этой зимой.

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