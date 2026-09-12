Путин рассчитывает, что Украина капитулирует этой зимой, – BILD

Российский диктатор убежден, что осталось дожать уже совсем немного.

Россия рассчитывает использовать предстоящую зиму для усиления давления на Украину, нанося удары не только по военным целям, но и по энергетике и критической инфраструктуре. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на австрийского военного эксперта Маркуса Райснера. По его мнению, в условиях практически неизменной линии фронта Кремль может сделать ставку именно на изматывание украинского общества.

По оценке эксперта, предстоящий зимний сезон может стать решающим. Райснер считает, что российское руководство рассчитывает использовать морозы, снег и холод в качестве дополнительного инструмента давления.

"Путин глубоко убежден, что зимой окончательно заставит Украину капитулировать", – предупреждает эксперт.

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Как отмечает BILD, несмотря на попытки посредничества со стороны США, Райснер не видит никаких признаков уступок со стороны России. Вместо этого Москва, по его оценке, стремится наносить удары по жизненно важным для Украины системам – прежде всего по энергоснабжению и другой критической инфраструктуре.

За четыре года полномасштабной войны эти объекты уже неоднократно подвергались массированным ударам. В публикации утверждается, что около 80% критической инфраструктуры Украины, прежде всего энергетических систем, повреждено или уничтожено. Райснер считает, что именно этот фактор Москва может попытаться использовать зимой.

"Российский лидер сейчас реализует железный план, согласно которому он может использовать эту зиму, чтобы практически поставить Украину на колени", – рассказывает эксперт.

Проблемой для Украины, по словам Райснера, является состояние противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о запасах ракет для систем Patriot, которые играют важную роль в перехвате российских ракет. Эксперт называет дефицит средств ПВО слабым местом, которое, по его мнению, замечает и Кремль.

В то же время Россия продолжает наращивать военный потенциал. Новые площадки запуска беспилотников могут усилить воздушную кампанию, а современные дроны, как отмечается в материале, способны развивать скорость до 600 км/ч. Райснер ожидает дальнейшего усиления российских действий в воздухе в ближайшие месяцы.

Давление на Украину уже ощущается не только на фронте. BILD сообщает, что в августе и сентябре российские удары повредили или уничтожили склады и логистические центры основных украинских сетей супермаркетов. Из-за этого в Киеве часть полок магазинов оставалась пустой. Украина, в свою очередь, всё чаще наносит удары беспилотниками по территории России, демонстрируя перенос части боевых действий за пределы фронта.

Райснер также предупреждает Европу о возможном усилении диверсий и гибридных атак, а также не исключает ограниченных российских ударов по восточному флангу ЕС.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 12 сентября украинские силы нанесли удар по предприятию "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ, что привело к пожару. Комбинат производит синтетические каучуки, применяемые в производстве твердого ракетного топлива.

Также мы сообщали, что российские удары уничтожили склады компаний Buromax и "Импорт-Офис Украина", поставляющих канцелярские товары и товары для творчества. Огонь уничтожил продукцию украинских брендов Buromax, Zibi, Buroclean и известных международных компаний. Несмотря на потери, компании заявили о возобновлении операционных процессов и продолжении работы через партнерские сети.

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