Только наивные люди думают, что статья 5 вступает в силу по команде, - экс-генерал НАТО

Отмечается, что страны Альянса тратят слишком много времени на принятие решения.

Стратегическое моделирование в США продемонстрировало ужасающий сценарий: Россия нападает на Молдову, дроны ударят по складу в Румынии, а американские руководители не примут необходимые решения. Генерал в отставке Дорин Тома в комментарии adevarul объяснил, почему паралич политического процесса принятия решений – самая большая опасность.

По его словам, в случае нападения России на государство-член НАТО риски будут огромными, а союзникам потребуется слишком много времени, чтобы прийти к общему решению. Он рассказал, что в ходе симуляции бывшие высокопоставленные военные, дипломаты и члены Конгресса, которые были участниками учений, не решились прибегнуть к прямому военному ответу, сославшись на отсутствие поддержки со стороны граждан США.

Таким образом, исследование демонстрирует неприглядную реальность: статья 5 не гарантирует автоматического военного ответа, а оставляет на усмотрение каждого государства-участника выбор вида оказываемой помощи, превращая гарантии коллективной безопасности в процесс принятия решений, обусловленный внутренней политикой стран.

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"Только наивные люди могут думать, что при возникновении кризиса в сфере безопасности 32 союзника по НАТО, как по команде, поднимут руки, одобряя "активацию" статьи 5", - заявил Тома.

При этом он указал, что ранее похожую симуляцию провели в Германии и результат был похожий.

"Существует риск паралича политического процесса принятия решений и нежелание общества ввязываться в крупный военный конфликт, о масштабах эскалации которого никто не знает", – указал генерал.

Хотя в целом власти стремятся выглядеть оптимистично и внушают мысль о том, что в случае чрезвычайной ситуации НАТО быстро мобилизуется и отреагирует на любого противника, но в реальности ситуацию нужно рассматривать с оговорками.

"Нужно понимать, что формальной процедуры "активации" статьи 5 не существует. Когда союзник подвергается нападению и обращается с просьбой о коллективных действиях, Североатлантический совет собирается на заседание, и союзники должны выработать общую позицию. Очевидно, что позиция таких государств-членов, как США, Германия, Франция или Великобритания, может оказаться определяющей", – объяснил Тома.

Он также напомнил, что единственный раз, когда применялась статья 5, был 25 лет назад – теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда союзникам понадобилось три недели, чтобы принять решение, но в реалиях современной войны у стран нет столько времени.

Главная проблема, по словам генерала, заключается во времени реагирования. Другими словами, союзники, хотя на бумаге и располагают необходимыми ресурсами, по-прежнему зависят от политических решений. Это означает, что в случае агрессии против одного из государств НАТО остальные страны должны будут пройти долгий и сложный процесс, чтобы принять решение о том, вмешиваться ли им и каким образом.

Нападение России на НАТО - последние новости

СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Россия может напасть на страны НАТО, не завершив войну в Украине. На этом фоне бывший чиновник Еврокомиссии Жак Лафитт отметил, что Москве нужна эскалация отношений с НАТО, чтобы объяснить обществу необходимость новой волны мобилизации.

Отметим, что хотя в Кремле и отвергают планы нападения на НАТО, но время от времени в Москве звучат угрозы в адрес Запада. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее открыто пригрозил странам НАТО из-за помощи Украине - это была уже не первая и далеко не последняя угроза. Позже он пригрозил ударом по Литве, если страна согласится на размещение ядерного оружия.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин планирует наращивать расходы на оборону из-за увеличения количества гибридных атак РФ против НАТО.

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