В Болгарии загорелся склад боеприпасов компании, которая поставляет оружие Украине

Представители компании EMCO исключили любую возможность человеческой ошибки в данном инциденте.

В Болгарии загорелся склад боеприпасов компании EMCO, которая поставляет оружие Украине. Об этом сообщает DW.

По данным полиции, пожар вспыхнул вечером 11 сентября. На видеозаписях пожара, опубликованных местными СМИ, видно, как огонь освещает ночное небо вблизи населенного пункта Царева Ливада.

Полный масштаб ущерба пока неизвестен. О жертвах не сообщалось.

Видео дня

"В настоящее время опасности для населения нет", - заявили журналистам в местной полиции.

Представители компании EMCO исключили любую возможность человеческой ошибки в данном инциденте. Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев объявил о начале расследования.

"Мы проанализируем предыдущие случаи, когда подобные пожары происходили на складах этой компании, а также на других предприятиях, чтобы выявить возможную связь или схожую закономерность", - сказал глава МИД Болгарии.

Руководитель производственных объектов EMCO Славчо Димиев в разговоре с журналистами отметил, что следует рассмотреть дополнительные меры безопасности для защиты объектов, связанных с производством оружия.

"Если в конечном итоге будет сделан вывод, что они (объекты, связанные с оружием) стали целью диверсии, то это не просто нападение на конкретную компанию; это нападение на национальные интересы", - подчеркнул Димиев.

В издании напомнили, что в 2024 году Болгария выдала ордера на арест шестерых граждан России, которые, по утверждению прокуратуры, были причастны к уничтожению оружейных складов EMCO, на которых хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Украину и Грузию в период с 2011 по 2020 год.

За пожаром на заводе по производству дронов для Украины в Польше стоит РФ

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на польском заводе по выпуску беспилотников для Украины был "умышленным поджогом", за которым стоит Россия. По его словам, это продолжение эскалации действий России в Европе.

В тот же день, когда произошла диверсия, польская прокуратура квалифицировала инцидент как "террористическое преступление", совершенное "иностранной разведкой" и связанное с "умышленным поджогом".

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