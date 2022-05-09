Церковь находится в Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупационные войска полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры Московского патриархата.

Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.

"Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры Московского патриархата. Руина и смерть это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал", - отметил он.

"Красивая церковь была, жалко", - добавил Кочевенко и показал последствия удара оккупантов по святыне.

Первый обстрел церкви произошел в среду, 4 мая. По предварительным данным, получили ранения 7 гражданских лиц, также было повреждено здание общежития.

Напомним, в УПЦ МП требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.

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