Погибло по меньшей мере 10 посетителей торгового центра.

Спасательная операция в торговом центре "Амстор" в Кременчуге продолжается. Найдены тела 10 погибших.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на данный момент", - заявил Лунин.

Он также добавил, что дополнительной потребности в крови для пострадавших после удара в Кременчуге пока нет. Спасатели продолжают ликвидацию пожара. Врачи работают.

В то же время, спасатели отмечают, что среди 40 пострадавших пришлось госпитализировать 19.

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

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