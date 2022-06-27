Спасательная операция в торговом центре "Амстор" в Кременчуге продолжается. Найдены тела 10 погибших.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на данный момент", - заявил Лунин.
Он также добавил, что дополнительной потребности в крови для пострадавших после удара в Кременчуге пока нет. Спасатели продолжают ликвидацию пожара. Врачи работают.
В то же время, спасатели отмечают, что среди 40 пострадавших пришлось госпитализировать 19.
Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.
Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".