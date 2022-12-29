В столице Украины часть потребителей остались без электроснабжения в связи с мерами безопасности.

После того, как Киев всколыхнула серия взрывов в результате новой массированной российской ракетной атаки, по объектам критической инфраструктуры столицы попаданий нет, но есть 4 пострадавших горожан.

Благодаря силам ПВО, ракеты не попали в объекты критической инфраструктуры, об этом информирует пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко.

Мэр напомнил, что после утренних ракетных обстрелов 40% потребителей столицы остались без света.

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"Связано это с тем, что энергетики принимали утром, во время воздушной тревоги, необходимые меры безопасности. Сейчас энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение. Тепло и воду город имеет в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных. И там, где восстанавливают электричество, восстанавливается и тепло", - отметил Кличко.

Чиновник подчеркнул, что обломки повредили 2 частных дома. Пострадали четверо людей. Троих госпитализировали в медучреждения столицы, одному оказали помощь на месте. Госпитализировали, в том числе 14-летнюю девочку.

На одной из центральных улиц города - Предславинской - обломки ракеты повредили автомобиль. В машине никого не было.

Массированный обстрел Украины сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня , 29 декабря, утром российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных российскими оккупантами по Украине сегодня утром. Россия сегодня применила во время массированной атаки по Украине различные типы ракет, в том числе противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате этой ракетной атаки российских оккупантов в Украине повреждены некоторые объекты генерации и электросети.

Над Киевом силы ПВО сбили 16 российских ракет - все, что были в воздушном пространстве столицы сегодня.

Кличко ранее сообщил, что 40% потребителей столицы после ракетной атаки - без света.

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