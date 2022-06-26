Пострадала жилая многоэтажка.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций опубликовала фото и видео с места ракетного удара РФ в Киеве. Пострадала жилая многоэтажка в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме на общей площади около 300 кв. м. повреждены строительные конструкции с 1-го по 7-ый этажи и частичное разрушено - 7, 8 и 9 этажи.

Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным есть пострадавшие.

На месте задействовано 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава.

По предварительным данным, в результате вражеских ударов по Киеву госпитализировали двух человек. Под завалами дома, куда попала ракета оккупантов, остаются люди.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

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