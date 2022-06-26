Часть жителей дома в Шевченковском районе эвакуировали, продолжаются поисково-спасательные работы.

Вследствие вражеских ударов по Киеву госпитализировали двух человек. Под завалами дома, куда попала ракета оккупантов, остаются люди.

Об этом в своем Telegram сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Он рассказал, что на месте продолжают работать спасатели и медики. Те люди, которых уже госпитализировали, находятся в удовлетворительном состоянии.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жильцов эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", - сообщил Кличко.

После этого он добавил, что из-под завалов спасателям удалось достать ребенка:

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму".

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.