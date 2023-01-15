Женщина сейчас находится в больнице с травмами.

Украинский военный, который защищает Украину от российских оккупантов в Бахмуте, рассказал о чудесном спасении его мамы, которая жила в разрушенном захватчиками доме в Днепре. Женщина сейчас с травмами находится в больнице.

"Пока я воюю на Донбассе, решили мой дом уничтожить, пока там была мама, собака и кот", - сообщил украинский боец в Instagram.

По его словам, женщина чудом оказалась на уцелевшем кусочке кухни на девятом этаже.

Видео дня

"Через четыре часа после взрыва, летя из Бахмута в Днепр, на этом видео я узнаю, что, скорее всего, чудом мама выжила, на кусочке кухни, единственном уцелевшем месте моей квартиры на девятом этаже, прижата плитой", - отметил мужчина.

Он также опубликовал видео разрушенной оккупантами многоэтажки, на котором видно человека, застрявшего на девятом этаже.

Кроме того, он показал фото с мамой в больнице.

Ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре - что известно

Российские военные 14 января выпустили по Украине 38 ракет, одна из которых попала в жилую многоэтажку в Днепре. В результате удара один из подъездов был полностью уничтожен. В нем могло находится до 200 человек, из них около 50 детей.

По состоянию на 15:00 15 января известно о 25 погибших в результате удара российской ракеты по дому в Днепре, из них один ребенок. При этом спасены 39 человек, из них шестеро детей; травмированы 73 человека, из них 13 детей, и разыскиваются 43 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: