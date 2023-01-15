По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них шестеро детей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже известно о гибели 25 человек в результате вчерашнего ракетного удара Российской Федерации по жилому дому в городе Днепр.

"По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека", - сообщил глава государства в социальной сети Facebook.

Президент добавил, что, по предварительным данным, разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

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Уже установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь", - отметил Зеленский.

Президент выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

Ракетный удар РФ по Днепру - что известно

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживает более 1,1 тысячи человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Российские военные ударили по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22. Эту ракету спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы.

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