В четырехэтажном доме в Днепре нашли боевую часть вражеской ракеты.

В ночь на вторник, 9 мая, российские захватчики запустили восемь ракет на Днепропетровскую область, украинские воины из воздушного командования "Восток" их все ликвидировали.

Обломки вражеского "металлолома" в Днепре упали на четырехэтажный дом, пострадала и госпитализирована женщина, которой 32 года, написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"...Спасибо ПВО за это утро! Отработали мощно... Ночью военные из воздушного командования "Восток" сбили все восемь ракет, которые враг направил на область... Обломки российского "металлолома" упали на четырехэтажку в Днепре...", - отметил чиновник.

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Глава ОВА добавил, что в доме обломками повреждена крыша и перекрытие нескольких помещений. Кроме того, на третьем этаже четырехэтажки нашли боевую часть ракеты. Поскольку в доме работали взрывотехники, были эвакуированы десятки жителей. "...Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат...", - добавил Лысак.

Ракетный удар по Украине - что надо знать

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что 8 мая россияне около 22:00 запустили восемь крылатых ракет "Калибр" из носителей, которые находились в Черном море. Все эти ракеты были ликвидированы.

Позже - рано утром 9 мая, противник запустил 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 15 из них уничтожили защитники нашего государства.

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