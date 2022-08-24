Владимир Зеленский рассказал, что спасательные работы продолжаются.

Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области возросло до 22 человек.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского.

"Чаплино - наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пять человек сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом", - отметил он.

Президент добавил, что поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжаться.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН сообщил об ударе российских оккупантов по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по меньшей мере 15 погибших. Также он рассказал, что около 50 человек были ранены из-за очередного террористического акта российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: